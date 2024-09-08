Черных о Знарке и работе в «Филадельфии»: «Он полон сил и не в том возрасте, когда надо уходить на пенсию. Многие наши тренеры могли бы что-то привнести в клубы НХЛ»

Агент Александр Черных высказался об Олеге Знарке в «Филадельфии»

61-летний специалист стал консультантом «Флайерс» по развитию игроков и скаутингу.

Предыдущим клубом экс-тренера сборной России был «Ак Барс», из которого он ушел по ходу сезона-2022/23.

«У Олега Валерьевича большой опыт. Просто сидение без дела убивает человека в любом смысле, тем более Знарок не в том возрасте, когда надо уходить на пенсию. Он полон сил, и я только порадовался за него, узнав эти новости. Если мы пересечемся, что я обязательно узнаю у Олега Валерьевича подробности.

Классно, что наши тренеры, которые прошли через советский или российский хоккей, появляются в НХЛ. Дай бог, чтобы не только наши ребята играли там, но и появлялись специалисты в тренерском корпусе — помощником или главным. Я только порадуюсь за это. Думаю, что многие наши тренеры, могли бы что-то привнести в клубы НХЛ. В нашей лиге есть команды, на которые приятно посмотреть», – сказал агент.

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