Черных о Знарке и работе в «Филадельфии»: «Он полон сил и не в том возрасте, когда надо уходить на пенсию. Многие наши тренеры могли бы что-то привнести в клубы НХЛ»
61-летний специалист стал консультантом «Флайерс» по развитию игроков и скаутингу.
Предыдущим клубом экс-тренера сборной России был «Ак Барс», из которого он ушел по ходу сезона-2022/23.
«У Олега Валерьевича большой опыт. Просто сидение без дела убивает человека в любом смысле, тем более Знарок не в том возрасте, когда надо уходить на пенсию. Он полон сил, и я только порадовался за него, узнав эти новости. Если мы пересечемся, что я обязательно узнаю у Олега Валерьевича подробности.
Классно, что наши тренеры, которые прошли через советский или российский хоккей, появляются в НХЛ. Дай бог, чтобы не только наши ребята играли там, но и появлялись специалисты в тренерском корпусе — помощником или главным. Я только порадуюсь за это. Думаю, что многие наши тренеры, могли бы что-то привнести в клубы НХЛ. В нашей лиге есть команды, на которые приятно посмотреть», – сказал агент.
⚡ Знарок работает на «Филадельфию»! Объясняем, что все это значит
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий