  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Пригласили как скаута по Европе и России, возможно. У него большой опыт и хорошее знание хоккеистов»
0

Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Пригласили как скаута по Европе и России, возможно. У него большой опыт и хорошее знание хоккеистов»

Владимир Плющев отреагировал на приглашение Олега Знарка в «Филадельфию»

В «Флайерс» специалист будет отвечать за развитие европейских игроков и консультации по скаутингу.

«Возможно, его пригласили в клуб как скаута по Европе и России. Если это так, то такое решение вполне уместно. Это нормальное явление, так как у Знарка большой опыт работы в России и хорошее знание хоккеистов.

Насколько я знаю, перед приглашением нового хоккеиста команды НХЛ собирают о нем массив информации. Если Знарок будет заниматься именно этим, то решение выглядит нормальным и логичным.

Он будет анализировать игру молодых хоккеистов и давать им характеристику. Его знания, опыт и работа в России подходит для этого», – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoФиладельфия
logoВладимир Плющев
logoНХЛ
logoОлег Знарок
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о работе Знарка в «Филадельфии»: «Чем больше наших в НХЛ, тем лучше. В КХЛ никто его не списал. Если было бы желание, то пошел работать»
сегодня, 06:25
Каменский о Знарке в «Филадельфии»: «Он великолепно разбирается в европейском хоккее и принесет пользу. Если появятся варианты, Олег с удовольствием вернется в Россию»
1вчера, 11:06
Знарок стал консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу
56вчера, 07:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Торпедо» проиграло 2 матча на старте сезона КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу – по буллитам
737 минут назад
КХЛ. СКА победил «Ладу», «Торпедо» уступило «Ак Барсу» по буллитам, «Спартак» проиграл «Сочи»
20445 минут назад
Экс-форвард Канады Форментон, обвиненный в сексуальном насилии, завершил карьеру в 24 года и работает на стройке
8сегодня, 16:15
Ротенберг после 3:1 с «Ладой»: «Всех с почином! Огромная благодарность болельщикам! ❤️»
4сегодня, 15:39Фото
«Ротенбергу не задали ни одного вопроса в Тольятти, хоккей этому городу не нужен». Шевченко после матча СКА с «Ладой»
32сегодня, 15:28
«Барыс» подписал Де Лео из фарма «Анахайма» на год. У форварда 349 очков в 494 матчах в АХЛ
1сегодня, 15:20Фото
Ротенберг про 3:1 с «Ладой»: «Проявили характер. СКА вышел и, несмотря ни на что, вырвал победу»
12сегодня, 14:40
Жена Вовченко: «Человек, с которым я прожила 2 года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество – его. А это десятки миллионов рублей. Две собаки – тоже»
76сегодня, 14:32
Кузнецов не набрал очков против «Лады» и не совершил ни одного броска. Форвард СКА провел 15:10 на льду и выиграл 5 вбрасываний из 11
21сегодня, 13:58
СКА одержал первую победу в сезоне – над «Ладой» (3:1)
6сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о Кузнецове: «Мастер, украшение всей КХЛ, не только СКА. Он должен забивать и вести за собой команду»
14 минут назад
«Амур» всухую проиграл 2 матча на старте сезона КХЛ – минскому «Динамо» и «Витязю»
152 минуты назад
Болельщики «Спартака» вывесили баннер в память об игроках «Локомотива»: «Помним! Скорбим! 7.9.2011»
1сегодня, 15:58Фото
Зарплата Тихомирова в «Динамо» Минск – 15 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
сегодня, 15:29
Браташ про 1:3 против СКА: «Могу похвалить своих ребят. Было не стыдно за команду»
сегодня, 14:55
СКА ни разу не проиграл «Ладе» в истории КХЛ и одержал 14-ю победу
3сегодня, 14:19
Задоров и Элиас Линдхольм посетили бейсбольный матч «Бостон Ред Сокс» и совершили символический бросок
2сегодня, 13:10
Гендиректор «Динамо»: «У нас сейчас нет никаких финансовых проблем, расходы направили в нужное русло. Теперь главное – решение спортивных задач»
3сегодня, 12:50
Экс-защитник СКА Белов и его жена проголосовали на выборах губернатора Санкт-Петербурга: «Мы сохраняем то, что у нас есть хорошее, и меняем то, что мы хотим изменить»
3сегодня, 11:15
Дмитрий Рябыкин: «ЦСКА при Воробьеве – быстрая команда, это понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону»
1сегодня, 10:58