Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Пригласили как скаута по Европе и России, возможно. У него большой опыт и хорошее знание хоккеистов»
Владимир Плющев отреагировал на приглашение Олега Знарка в «Филадельфию»
В «Флайерс» специалист будет отвечать за развитие европейских игроков и консультации по скаутингу.
«Возможно, его пригласили в клуб как скаута по Европе и России. Если это так, то такое решение вполне уместно. Это нормальное явление, так как у Знарка большой опыт работы в России и хорошее знание хоккеистов.
Насколько я знаю, перед приглашением нового хоккеиста команды НХЛ собирают о нем массив информации. Если Знарок будет заниматься именно этим, то решение выглядит нормальным и логичным.
Он будет анализировать игру молодых хоккеистов и давать им характеристику. Его знания, опыт и работа в России подходит для этого», – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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