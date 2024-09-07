Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Пригласили как скаута по Европе и России, возможно. У него большой опыт и хорошее знание хоккеистов»

Владимир Плющев отреагировал на приглашение Олега Знарка в «Филадельфию»

В «Флайерс» специалист будет отвечать за развитие европейских игроков и консультации по скаутингу.

«Возможно, его пригласили в клуб как скаута по Европе и России. Если это так, то такое решение вполне уместно. Это нормальное явление, так как у Знарка большой опыт работы в России и хорошее знание хоккеистов.

Насколько я знаю, перед приглашением нового хоккеиста команды НХЛ собирают о нем массив информации. Если Знарок будет заниматься именно этим, то решение выглядит нормальным и логичным.

Он будет анализировать игру молодых хоккеистов и давать им характеристику. Его знания, опыт и работа в России подходит для этого», – сказал заслуженный тренер России.