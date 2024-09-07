Рыбин о Знарке в «Филадельфии»: «Понятно, что его пригласили в том числе для развития Мичкова. Нет сомнений в том, что Матвей поборется за место в основе»

Максим Рыбин отреагировал на приглашение Олега Знарка в «Филадельфию».

В «Филадельфии» специалист будет отвечать за развитие европейских игроков и консультации по скаутингу.

«Понятно, что его пригласили в том числе для развития Мичкова, которому прочат место в составе. У меня особо нет сомнений в том, что Матвей поборется за место в основе.

Я с ним виделся летом и посоветовал пораньше приехать, готовиться и следить за весом. Парень мотивирован, так что любые другие слова о нём просто неуместны», – сказал бывший хоккеист.