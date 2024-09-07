Рыбин о Знарке в «Филадельфии»: «Понятно, что его пригласили в том числе для развития Мичкова. Нет сомнений в том, что Матвей поборется за место в основе»
Максим Рыбин отреагировал на приглашение Олега Знарка в «Филадельфию».
В «Филадельфии» специалист будет отвечать за развитие европейских игроков и консультации по скаутингу.
«Понятно, что его пригласили в том числе для развития Мичкова, которому прочат место в составе. У меня особо нет сомнений в том, что Матвей поборется за место в основе.
Я с ним виделся летом и посоветовал пораньше приехать, готовиться и следить за весом. Парень мотивирован, так что любые другие слова о нём просто неуместны», – сказал бывший хоккеист.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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