Крикунов о работе Знарка в «Филадельфии»: «Чем больше наших в НХЛ, тем лучше. В КХЛ никто его не списал. Если было бы желание, то пошел работать»
Владимир Крикунов высказался о назначении Олега Знарка консультантом «Флайерс»
61-летний специалист стал консультантом «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу.
Предыдущим клубом Знарка был «Ак Барс», из которого он ушел по ходу сезона-2022/23.
– Вызывает ли у вас чувство гордости, что российский тренер будет работать в НХЛ?
– Конечно! Чем больше наших будет в НХЛ, тем лучше.
– Вам не кажется странным, что Знарка при этом списали в КХЛ?
– Никто его не списал. Думаю, если было бы желание, то пошел работать. Может, просто не захотел.
– Ждете ли вы его скорого возвращения в Россию?
– Это индивидуальное дело. Захочет поработать в России, то поработает, – сказал бывший тренер сборной России, «Динамо» и «Нефтехимика».
⚡ Знарок работает на «Филадельфию»! Объясняем, что все это значит
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
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