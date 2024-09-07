МИД Финляндии разрешил Ассоциации хоккея оплатить просроченный счет за электроэнергию принадлежащей Ротенбергу и Тимченко арены «Хельсинки Холл», несмотря на санкции
В Финляндии разрешили заплатить просроченный счет арены «Хельсинки Холл».
Министерство иностранных дел в порядке исключения разрешит Ассоциации хоккея Финляндии оплатить просроченные счета за электроэнергию арены, которая принадлежит Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу.
Исключительное разрешение было выдано отделом министерства по санкциям, сообщает Yle со ссылкой на STT.
Управляющая компания объекта, принадлежащая российским бизнесменам, не смогла оплатить счета за электричество из-за санкций. Арена простаивает с марта 2022 года.
Ранее на этой неделе электричество и отопление арены были отключены после неоплаты счетов. Позже стало известно, что на объекте восстановили резервное питание.
Опубликовано: Sports
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