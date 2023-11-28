Депутат Свищев о возможном изъятии арены у Ротенберга и Тимченко: «Противозаконные санкции. Неотъемлемая часть прибыли стадиона была связана с Россией»

Теги СКА бизнес КХЛ Дмитрий Свищев Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Хартвалл Арена Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Свищев высказался о возможном изъятии у россиян арены в Хельсинки.

Основным владельцем арены является компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

«Санкции по изъятию у россиян имущества или бизнеса противозаконные. Они в Европе изначально кричали, что частная собственность – это святое, на нее посягать нельзя. Поэтому наши люди и покупали какие-то объекты бизнеса, производили инвестиции туда. А сейчас...

Стадион в Хельсинки является одним из самых крупных и популярных в Финляндии. Я встречался с его директором, он читал лекцию на одном из спортивных форумов. Они научились без поддержки государства, без Финляндии не просто выживать, а зарабатывать. Там проходил и чемпионат мира, и регулярные турниры по хоккею.

Неотъемлемая часть прибыли была связана с Россией. Как они сейчас выживать будут, даже не представляю», – заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)

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18 комментариев

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memphis
Ну т.е. как росвласти отжимают бизнес западных компаний (да и своих отечественных), это нормально. А тут вдруг ответочка прилетела и сразу противозаконно 🤡
+30
-2
+28
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Cruel Snake
Прибыль этого стадиона, совершенно точно никак не была связано со Россией. Ворюги кинут ворюг.
+13
0
+13
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Viks
Свищев озаботился частной собственностью Ротенберга? А жизнью избирателей не хочет озаботиться?
+11
0
+11
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Ебздрогыч
Как они сейчас выживать будут, даже не представляю.

Бедные европейцы, уже давно должны были зимой замерзнуть, летом сгореть, приползти к нам на коленях, а они почему-то держатся
+12
-2
+10
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Замкнул в пустые
Этого Свищева тоже было бы неплохо раскулачить
+6
0
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Melnikov1968
Адвокат под’ехал. Обычным гражданам либо все равно, либо приятно, что этих хлыщей обуют. Потому что это никак не отразится на их жизни. А Тимченко и Ротенберг пускай теперь крутятся. Ворами были, такими и останутся.
+6
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Viks
"Неотъемлемая часть прибыли была связана с Россией. " --- Какая хитрая формулировочка! Может, прибыль на финансирование пенсий шла?
+6
0
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Viks
Как они сейчас выживать будут, даже не представляю», – заявил председатель --- И за финов то он переживает!
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sd4fmwrvz8
Хоть одна хорошая новость сегодня 😁👍
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Дмитрий Агалаков
Если у Ротенберга и прочих врагов России будут изымать имущество, то я всеми руками за такие санкции!
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Alek$700
Доживу ли я до того прекрасного времени, когда у всех жуликов и воров в нашей стране изымут незаконно приобретённую недвижимость, ресурсы, финансы, власть?
+4
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catcher69
"Они научились без поддержки государства, без Финляндии не просто выживать, а зарабатывать"
А что жы у нас никак не научатся ?????!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
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Ми Ша
Всё чем владеют эти подельники своровано или отжато. Со стороны когда вор кричит: «Держи вора!» выглядит забавно и кроме положительных эмоций ничего не вызывает. А депутаты самостоятельностью не обладают и в подавляющем большинстве находятся на подсосе у олигархов или силовиков
+3
0
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Savarona25
"Неотъемлемая часть прибыли была связана с Россией". Владельцы - видные представители кумовского капитализма сами очень условно связаны с Россией. Если только с распилом бюджетных денег.
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al
...они бы между собой со СКА-ареной разобрались🙄
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Санитар-волк
Кому бы говорить о законе, так это депутанам.
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genowayy
Мир больше не будет глобальным.
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CaioMighty
зашёл в новость в расчёте, что речь про арену в России...
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