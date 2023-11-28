Депутат Свищев о возможном изъятии арены у Ротенберга и Тимченко: «Противозаконные санкции. Неотъемлемая часть прибыли стадиона была связана с Россией»

Дмитрий Свищев высказался о возможном изъятии у россиян арены в Хельсинки.

Основным владельцем арены является компания Arena Events, принадлежащая и Геннадию Тимченко.

«Санкции по изъятию у россиян имущества или бизнеса противозаконные. Они в Европе изначально кричали, что частная собственность – это святое, на нее посягать нельзя. Поэтому наши люди и покупали какие-то объекты бизнеса, производили инвестиции туда. А сейчас...

Стадион в Хельсинки является одним из самых крупных и популярных в Финляндии. Я встречался с его директором, он читал лекцию на одном из спортивных форумов. Они научились без поддержки государства, без Финляндии не просто выживать, а зарабатывать. Там проходил и чемпионат мира, и регулярные турниры по хоккею.

Неотъемлемая часть прибыли была связана с Россией. Как они сейчас выживать будут, даже не представляю», – заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту .

У Ротенберга и Тимченко могут изъять арену в Хельсинки. Новый пакет санкций ЕС позволит это (STT)