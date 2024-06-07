Финские юристы считают, что для изъятия «Хартвалл Арены» у Ротенберга и Тимченко недостаточно оснований (Ilta-Sanomat)

Власти Хельсинки обновили предложение о покупке арены у Тимченко и Ротенберга.

Основным владельцем «Хельсинки Холл», известной как « », является компания Arena Events, принадлежащая и Геннадию Тимченко. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза. Арена закрыта с февраля 2022 года.

«На этой неделе мы обновили наше предложение. На нашу предыдущую просьбу о начале переговоров о продаже мы не получили положительного ответа от владельцев арены», – сказал представитель администрации Хельсинки Юкка-Пекка Уюла.

Как сообщает Ilta-Sanomat, если россияне не продадут арену, она останется в их собственности еще как минимум на год или два. 30 июня истекает срок разрешения ЕС на продажу активов бизнесменов, попавших под санкции.

Отмечается, что в марте мэрия Хельсинки объявила, что считает покупку необходимой для того, чтобы вновь открыть арену. Правительство города направило владельцам арены предложение и дало понять, что оно также готово к варианту экспроприации.

При этом ситуация с изъятием арены усложнилась. Оснований для экспроприации «Хартвалл Арены» недостаточно. Политические источники издания сообщают, что они пришли к такому выводу вместе с городскими юристами.

«По крайней мере, после этой встречи не появилось достаточной уверенности в том, что процесс экспроприации действительно увенчается успехом. Конечно, это еще может измениться.

В Хельсинки уже есть действующая арена, а второй ареной управляет финская компания, не входящая в список запрещенных. Поэтому тот факт, что россияне владеют почти всеми акциями арены, не обязательно является достаточным основанием», – сказал источник издания.

Согласно конституции Финляндии, экспроприация собственности должна основываться на общественной необходимости. В этом случае владелец получит компенсацию, но в случае с ареной в Хельсинки средства будут заморожены.

Тимченко является председателем совета директоров , Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером .