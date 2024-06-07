Финские юристы считают, что для изъятия «Хартвалл Арены» у Ротенберга и Тимченко недостаточно оснований (Ilta-Sanomat)

Теги СКА бизнес КХЛ Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Хартвалл Арена Политика Хоккей

Власти Хельсинки обновили предложение о покупке арены у Тимченко и Ротенберга.

Основным владельцем «Хельсинки Холл», известной как «Хартвалл Арена», является компания Arena Events, принадлежащая Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза. Арена закрыта с февраля 2022 года.

«На этой неделе мы обновили наше предложение. На нашу предыдущую просьбу о начале переговоров о продаже мы не получили положительного ответа от владельцев арены», – сказал представитель администрации Хельсинки Юкка-Пекка Уюла.

Как сообщает Ilta-Sanomat, если россияне не продадут арену, она останется в их собственности еще как минимум на год или два. 30 июня истекает срок разрешения ЕС на продажу активов бизнесменов, попавших под санкции.

Отмечается, что в марте мэрия Хельсинки объявила, что считает покупку необходимой для того, чтобы вновь открыть арену. Правительство города направило владельцам арены предложение и дало понять, что оно также готово к варианту экспроприации.

При этом ситуация с изъятием арены усложнилась. Оснований для экспроприации «Хартвалл Арены» недостаточно. Политические источники издания сообщают, что они пришли к такому выводу вместе с городскими юристами.

«По крайней мере, после этой встречи не появилось достаточной уверенности в том, что процесс экспроприации действительно увенчается успехом. Конечно, это еще может измениться.

В Хельсинки уже есть действующая арена, а второй ареной управляет финская компания, не входящая в список запрещенных. Поэтому тот факт, что россияне владеют почти всеми акциями арены, не обязательно является достаточным основанием», – сказал источник издания.

Согласно конституции Финляндии, экспроприация собственности должна основываться на общественной необходимости. В этом случае владелец получит компенсацию, но в случае с ареной в Хельсинки средства будут заморожены.

Тимченко является председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.

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9 комментариев
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В чём сложность продать арену? Она же всё равно простаивает.
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С финскими юристами разобрались.
Что скажут албанские?
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Ответ Olga.t
Когда закон выше желания просто отобрать чужое имущество.
Смешной анекдот, в контексте вышенаписанного. У законопослушных приобретателей отберут их имущество и сделают это в любом случае, сейчас примеряются как половчее это сделать чтобы выглядеть менее грабителями, а ольга нам вещает о соблюдении закона.
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Ответ rieben
В чём сложность продать арену? Она же всё равно простаивает.
Вопрос цены:)
Ротенберг теперь по рыночной цене продать её хочет, что вполне логично с его стороны:)
А фины рассчитывают на хорошую скидку, исходя из всех сопутствующих факторов, что тоже логично:)
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Ответ rieben
В чём сложность продать арену? Она же всё равно простаивает.
В том что,бабки они не увидят)
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