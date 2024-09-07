Тамбиев про 4:5 с «Куньлунем»: «Спасибо ребятам за характер. Не хватило свежести в овертайме»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Куньлунем» (4:5 ОТ)

«Хочу сказать спасибо ребятам за характер, играли до конца, вытащили непростой матч: с 1:3 и 2:4 отыгрались и перевели в овертайм. Но, видимо, отдали много сил и эмоций «пять на пять», не хватило свежести в овертайме.

В третьем периоде перешли на три звена, ребята отдали все, что у них есть. Молодцы, вытащили игру, спасибо им большое за камбэк, это важно для становления команды и микроклимата. Доволен ребятами за такое отношение к делу и игре.

Быстрые пропущенные голы во втором периоде? Мне не понравился третий гол с проигранного вбрасывания, ведь много их разбираем и работаем с ними. Мы должны блокировать такой бросок, а Якупов там просто расстрелял в упор. Такой гол может надломить любую команду, пришлось менять Демченко не потому, что он плохо играл, а для того, чтобы встряхнуть ребят, дать им прийти в себя, перевести дух.

На следующий матч будут изменения в составе. Антон Сагадеев, вернувшийся с драфта отказов, находится в команде. Думаю, он в ближайшее время за нас сыграет», – сказал главный тренер «Адмирала».