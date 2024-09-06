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  • У Грмана из «Адмирала» были проблемы с азартными играми в Чехии. Из-за этого «Витковице» расторг с ним контракт (iSport.cz)
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У Грмана из «Адмирала» были проблемы с азартными играми в Чехии. Из-за этого «Витковице» расторг с ним контракт (iSport.cz)

У Марио Грмана из «Адмирала» были проблемы с азартными играми в Чехии.

Об этом сообщает издание iSport.cz, ссылаясь на несколько независимых источников.

До перехода в «Адмирал» словацкий защитник выступал за чешский «Витковице». У Грмана было действующее соглашение до 2025 года, которое впоследствии расторгли. Отмечается, что причиной этому стала игровая зависимость 27-летнего игрока.

Его контракт с клубом из Владивостока рассчитан до конца нынешнего сезона.

Опубликовал: Максим Федер
logoСборная Словакии по хоккею
чемпионат Чехии
logoКХЛ
Витковице
logoАдмирал
Марио Грман
logoЗдоровье
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