У Грмана из «Адмирала» были проблемы с азартными играми в Чехии. Из-за этого «Витковице» расторг с ним контракт (iSport.cz)
У Марио Грмана из «Адмирала» были проблемы с азартными играми в Чехии.
Об этом сообщает издание iSport.cz, ссылаясь на несколько независимых источников.
До перехода в «Адмирал» словацкий защитник выступал за чешский «Витковице». У Грмана было действующее соглашение до 2025 года, которое впоследствии расторгли. Отмечается, что причиной этому стала игровая зависимость 27-летнего игрока.
Его контракт с клубом из Владивостока рассчитан до конца нынешнего сезона.
Опубликовал: Максим Федер
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