Андрей Назаров прокомментировал начало сезона в КХЛ и экономический форум.

«Накануне состоялись топ-матчи КХЛ, игры получились интересными. Видно, что ЦСКА постепенно набирает ход и находит свой хоккей, команда сильно обновилась, тренерскому штабу нужно время. В составе СКА первым голом отметился мой земляк Евгений Кузнецов. С почином Женю.

После лета зритель соскучился по большому спорту, люди идут на трибуны, это самое главное. Нас ждет событийная и интересная регулярка с большим количеством голов.

Особое внимание на фоне успешно завершившегося Восточного экономического форума будет приковано к командам из Хабаровска и Владивостока.

Кстати, после убедительной речи нашего национального лидера нынешний ВЭФ стал рекордным по финансовому объему подписанных соглашений. Так что теперь один из кандидатов в президенты США со своим заразительным смехом понимает, что Россия, несмотря ни на что, идет вперед семимильными шагами.

Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .