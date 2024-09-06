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  • Андрей Назаров: «После убедительной речи Путина нынешний Восточный экономический форум стал рекордным по объему соглашений. Россия идет вперед семимильными шагами»
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Андрей Назаров: «После убедительной речи Путина нынешний Восточный экономический форум стал рекордным по объему соглашений. Россия идет вперед семимильными шагами»

Андрей Назаров прокомментировал начало сезона в КХЛ и экономический форум.

«Накануне состоялись топ-матчи КХЛ, игры получились интересными. Видно, что ЦСКА постепенно набирает ход и находит свой хоккей, команда сильно обновилась, тренерскому штабу нужно время. В составе СКА первым голом отметился мой земляк Евгений Кузнецов. С почином Женю.

После лета зритель соскучился по большому спорту, люди идут на трибуны, это самое главное. Нас ждет событийная и интересная регулярка с большим количеством голов.

Особое внимание на фоне успешно завершившегося Восточного экономического форума будет приковано к командам из Хабаровска и Владивостока.

Кстати, после убедительной речи нашего национального лидера нынешний ВЭФ стал рекордным по финансовому объему подписанных соглашений. Так что теперь один из кандидатов в президенты США со своим заразительным смехом понимает, что Россия, несмотря ни на что, идет вперед семимильными шагами.

Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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