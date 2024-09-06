Кравец про 5:4 с «Адмиралом»: «Смит оставил нас в игре. У нас был другой настрой по сравнению с матчем против московского «Динамо»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Адмиралом» (5:4 ОТ)

«Мы очень рады, что победили в овертайме, непростая игра. Наверное, не очень хорошо провели первый период, спасибо нашему вратарю Джереми Смиту, что оставил нас в игре.

Затем добавили, во втором периоде дали всего три раза бросить по своим воротам. Считаю, что и третий мы хорошо играли в обороне, но допустили определенные ошибки, поэтому нас соперники догнали.

«Адмирал» – хорошая команда, все время упирается, выполняет свою работу. У нас был немного другой настрой по сравнению с матчем против московского «Динамо». Но мы решили, что будем отталкиваться только от хорошего, ошибки всегда есть, главное – как мы их исправляем и чего добиваемся. Команда выиграла, поэтому будем брать лучшее из этой игры и двигаться дальше», – сказал главный тренер «Куньлуня».