Звягин про 4:2 с «Нефтехимиком»: «Картинка была похожа на то, что мы хотим видеть. Очень хорошее движение «Авангарда»
Сергей Звягин оценил победу «Авангарда» над «Нефтехимиком» (4:2)
«Хорошая игра. Наши ребята поддерживали темп и боевое настроение всю игру. Даже первый быстрый гол не смутил нас, без паники контролировали игру, много контролировали шайбу. Рад, что в конце победный счет на табло для нас.
Очень хорошее движение было сегодня, и большинство решений, которые ребята принимали на льду, были правильными. Иногда захлестывало чуть-чуть, в тотальное давление уходили, а это чревато. Но в целом картинка была похожа на то, что мы хотим видеть.
Чуть проспали в моменте с первым голом, не отработали в обороне. По самоотдаче никаких претензий нет, а по системе картинка намного лучше, чем было до этого», – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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