Звягин о 2:1 с «Сибирью»: «У «Авангарда» не все получалось, иногда переходили на сумбур. Многое попробовали, в большинстве были видны мысль, исполнение»

Сергей Звягин прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1)

«Авангард» одержал победу над новосибирским клубом в своем первом матче нового сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

«Первая игра сезона, и, естественно, было много эмоций. Обе команды провели матч на высоких скоростях.

Наши ребята работали от начала и до конца, не все получалось, но тут сыграло роль и желание перед своими болельщиками не позволить сопернику слишком многое.

Иногда переходили на сумбур, но главное, что нашли путь к победе сегодня. Выстояли в меньшинстве и провели очень хорошую концовку. Так получилось, что за одну игру многие вещи попробовали. В большинстве сегодня были видны и мысль, и исполнение.

Особенно вторая половина первого большинства, и все второе большинство. Тренировали этот компонент в последние дни, Антон Курьянов много с ребятами общался, подсказывал, где им нужно находиться. Это сработало», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .