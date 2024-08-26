Звягин о том, будет ли Макеев играть роль Ткачева в «Авангарде»: «Он хоккеист немного другого плана. У Алексея много сильных сторон – скорость, нацеленность в атаке»
Сергей Звягин поделился мнением о форварде Алексее Макееве.
– Можно ли сказать, что Алексей Макеев сейчас в «Авангарде» будет пытаться сыграть роль Ткачева?
– Он игрок немного другого плана. Владимир может самостоятельно полностью контролировать игру.
У Алексея много сильных сторон – скорость, нацеленность в атаке. И нам нравится, как он сейчас прибавляет, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.