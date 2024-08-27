Марк Верба: «Звягин – огромный фанат хоккея, досконально разбирает все мелочи. Работаем, узнаем много нового от него, строим команду»

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Михаил Кравец Марк Верба Хоккей

Марк Верба высказался о работе с тренером «Авангарда» Сергеем Звягиным.

– Какое у вас сложилось впечатление от главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина?

– В прошлом году весь сезон мы достаточно тесно работали. Хороший специалист, огромный фанат хоккея, досконально разбирает все мелочи, поэтому только позитивные впечатления.

Работаем, узнаем много нового от него, строим команду и входим в сезон.

– Много обсуждалось, готов ли он быть главным тренером…

– Мне сложно судить, это, наверное, не мой вопрос. Но я думаю, что «Авангард» показывает хорошую игру и дальше будет только лучше.

– Что изменилось при Звягине в сравнении с Михаилом Кравцом?

– Некоторые моменты в тактике изменили. Поменяли среднюю зону, зону атаки, давление – такие хоккейные вещи, которые, может быть, на первый взгляд не видны болельщикам. Стали больше времени уделять каким-то нюансам и деталям, – сказал нападающий «Авангарда» Марк Верба.

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