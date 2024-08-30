Грицюк о Соболеве: «Увидел фотки, спросил у пацанов – они объяснили, кто это такой. Фамилия его о многом говорит в российском футболе, но не для меня»

Арсений Грицюк заявил, что не знал Александра Соболева до презентации СКА

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.

– Сегодня Соболев попытался украсть ваш праздник, в какой‑то момент даже получилось.

– Да не, классно получилось. Особо не знал, что нас ждет такое, только в Telegram уже увидел фотки. Спросил у пацанов, они объяснили, кто это такой.

Здорово, что соединили его представление с нашим. Смешали футбол и хоккей. Мой папа по трансляции точно не понял, что это за игрок такой новый у нас. Сейчас позвоню объясню, кто есть кто.

– Удалось с ним пообщаться?

– Нет, на самом деле я к футболу так себе. Не увлекаюсь вообще. Да, фамилия его о многом говорит в российском футболе, но не для меня, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.