Ротенберг о СКА: «Можем брать пример с «Зенита», гордимся, что можем поддержать их и представить Соболева»

Роман Ротенберг заявил, что СКА может брать пример с «Зенита»

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.

– Мы поздравили всех с победой «Зенита ». Можем только брать с них пример. Прекрасно, когда мы вместе.

Гордимся тем, что в этой ситуации мы можем поддержать «Зенит» и представить Соболева.

– Есть вероятность, что «Зенит» представит новичка СКА?

– Будем только рады, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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