Ротенберг о СКА: «Можем брать пример с «Зенита», гордимся, что можем поддержать их и представить Соболева»
Роман Ротенберг заявил, что СКА может брать пример с «Зенита»
Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.
– Мы поздравили всех с победой «Зенита». Можем только брать с них пример. Прекрасно, когда мы вместе.
Гордимся тем, что в этой ситуации мы можем поддержать «Зенит» и представить Соболева.
– Есть вероятность, что «Зенит» представит новичка СКА?
– Будем только рады, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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