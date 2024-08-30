Соболев о презентации СКА: «Круто, мне понравилось, я счастлив, буду стараться на каждый домашний матч приходить»

Александр Соболев заявил, что ему понравилась предсезонная презентация СКА.

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.

– Саш, это неожиданно – на хоккейной презентации, презентация нового футболиста «Зенита». Как тебе самому, расскажи?

– Очень интересно. Я впервые побывал на хоккейной презентации, которая перед сезоном происходит. Не особо знаю все процедуры хоккея... Понимаю, что эта процедура, наверное, у всех команд проходит перед сезоном?

Мне очень нравится, это круто, для меня это новый опыт, это очень необычно. Когда мое еще вот это произошло все (ситуация с переходом в «Зенит» – Спортс’‘), конечно, я очень счастлив.

– Был какой-то азарт перед выходом, потому что все задумались – а что это за игрок новый?

– Был не азарт, было волнение. Вы видели, я на сцене не мог связать двух слов, что-то сказать болельщикам. Просто сильно волнуюсь, для меня это знаковое событие, я его очень ждал.

– Ты сейчас все силы будешь бросать, защищая цвета «Зенита». Но не могу не спросить – ждать ли тебя в гости на наши матчи?

– 100%, я говорю, что не знаю многих деталей в хоккее. Но на матчи я люблю ходить, буду стараться на каждый домашний матч приходить.

– Может, все-таки попробуешь в хоккейчик слегонца, как тебя сегодня звали.

– Если разрешит мне мой футбольный клуб, тогда я не против, – сказал Соболев.