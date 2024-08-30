Соболев на презентации в «Зените» пожелал здоровья болельщикам из Москвы и Петербурга: «Настроение великолепное»

Александр Соболев дал комментарий о переходе в «Зенит».

Нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит» и был представлен на презентации СКА.

– Давно ли вы в хоккее?

– Сегодня только начал. Мне сказали, что я сейчас пойду кого-то тренировать.

– А как же «Зенит»?

– Буду совмещать. Я готов.

– Как настроение?

– Великолепное! Лучше всех.

– Чего пожелаешь питерским и московским болельщикам?

– Опять провокационные вопросы. Желаю всем здоровья! – сказал новичок « ».