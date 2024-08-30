Соболев на презентации в «Зените» пожелал здоровья болельщикам из Москвы и Петербурга: «Настроение великолепное»
Александр Соболев дал комментарий о переходе в «Зенит».
Нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит» и был представлен на презентации СКА.
– Давно ли вы в хоккее?
– Сегодня только начал. Мне сказали, что я сейчас пойду кого-то тренировать.
– А как же «Зенит»?
– Буду совмещать. Я готов.
– Как настроение?
– Великолепное! Лучше всех.
– Чего пожелаешь питерским и московским болельщикам?
– Опять провокационные вопросы. Желаю всем здоровья! – сказал новичок «Зенита».
- Нет, недавно начал
-А как же Зенит?
- Буду совмещать