Соболев на презентации в «Зените» пожелал здоровья болельщикам из Москвы и Петербурга: «Настроение великолепное»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия КХЛ Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Соболев дал комментарий о переходе в «Зенит».

Нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит» и был представлен на презентации СКА.

– Давно ли вы в хоккее?

– Сегодня только начал. Мне сказали, что я сейчас пойду кого-то тренировать.

– А как же «Зенит»?

– Буду совмещать. Я готов.

– Как настроение?

– Великолепное! Лучше всех.

– Чего пожелаешь питерским и московским болельщикам?

– Опять провокационные вопросы. Желаю всем здоровья! – сказал новичок «Зенита».

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
— Опять провокационные вопросы. Желаю всем здоровья! — сказал новичок «Зенита» и пнул исподтишка Симутенкова.
+13
-1
+12
Ждем криков "Он не дельфин","его сбили,где красная карточка"....И массовое переобувание зенитовцев😂😂😂
+14
-4
+10
Ответ cektor
А сынишке-то объяснил, что к чему? А то он как- то отзывался не очень о Зените и его болельщиках, а теперь как.
Как он объяснит? Они ж по уровню развития ровесники)
+5
-1
+4
Да, это тебе оно понадобится, Саня. Я имею ввиду ментальное.
+2
0
+2
У Барриоса до сих пор бок ломит от его тумаков в кубковом матче, интересно, он рад переходу такого доброжелательного человека?)
+1
0
+1
Тьфу!
+1
-1
0
Процитирую классику спортса: ##### ## ###
+1
-1
0
А сынишке-то объяснил, что к чему? А то он как- то отзывался не очень о Зените и его болельщиках, а теперь как.
+1
-1
0
Действительно - здоровья питерским, а то у некоторых инфаркт ж##ы в прямом эфире )))
+1
-1
0
Долго теперь будет полыхать
0
0
0
-Вы давно в эскорте?
- Нет, недавно начал
-А как же Зенит?
- Буду совмещать
0
0
0
Конечно великолепное-агент выбил ЗП под 3 ляма.Соболев ради этих денег готов и в говне изваляться.
+1
-1
0
Ответ cektor
А сынишке-то объяснил, что к чему? А то он как- то отзывался не очень о Зените и его болельщиках, а теперь как.
Уже песни зенитовские поёт. Как папаша в общем
0
0
0
Ответ Роман Ахмедов
Ждем криков "Он не дельфин","его сбили,где красная карточка"....И массовое переобувание зенитовцев😂😂😂
Какой он не дельфин, если он дельфин, от этого уже не избавиться
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий