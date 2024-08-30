Соболев о презентации СКА: «Такое надо вводить в футбол, у нас нет представления команды, чтобы официально выдавали джерси перед сезоном»

Александр Соболев поделился впечатлениями о предсезонной презентации СКА

Сегодня «Зенит» объявил о переходе 27-летнего нападающего из «Спартака». Александра Соболева представили на презентации СКА к сезону.

– Можно ли сравнивать представление состава футбольной команды с представлением состава хоккейного клуба, на котором вы сегодня так внезапно оказались. Для нас внезапно, вы, наверное, чуть раньше об этом узнали.

– Я узнал об этом вчера (смеется).

В футболе такого представления команды нет, чтобы всем так официально выдавали джерси перед сезоном. Для меня это впервые. Думаю, такое надо вводить и в футбол, – сказал Александр Соболев.