Ротенберг о смерти Годро: «Джонни доказал, что при технике и игровом интеллекте габариты играют второстепенную роль, мы противостояли ему на ЧМ и Кубке Мира. Соболезную родным, близким»

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Джонни Годро

31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения .

«В мировой хоккейной семье большое горе. В результате трагического инцидента погибли великолепный хоккеист Джонни Годро и его брат Мэттью, также игравший в хоккей.

Джонни был всего 31 год. Игрок, в очередной раз доказавший, что при высочайшей технике и игровом интеллекте габариты играют второстепенную роль.

Мы восхищались его игрой за «Калгари » и «Коламбус», вместе со сборной России противостояли ему на чемпионатах мира и Кубке Мира в 2016 году, где он выступал за сборную молодых звезд Северной Америки.

У Джонни осталась семья: жена и двое маленьких детей. Соболезную родным, близким, партнерам Джонни Хоккея, а также хоккейным болельщикам по всему миру», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

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