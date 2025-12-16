Кузьменко забил «Далласу», использовав ошибку вратаря ДеСмита при попытке выбить шайбу клюшкой. У Андрея 5+4 в 27 играх в сезоне
Андрей Кузьменко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».
Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (1:4).
Во втором периоде нападающий отличился в большинстве, использовав ошибку вратаря «Старс» Кейси ДеСмита при попытке выбить шайбу клюшкой.
На счету 29-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Кузьменко (17:18, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 2 перехвата и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
