Кузьменко забил «Далласу», использовав ошибку вратаря ДеСмита при попытке выбить шайбу клюшкой. У Андрея 5+4 в 27 играх в сезоне

Андрей Кузьменко забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Форвард «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (1:4).

Во втором периоде нападающий отличился в большинстве, использовав ошибку вратаря «Старс» Кейси ДеСмита при попытке выбить шайбу клюшкой.

На счету 29-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Кузьменко (17:18, «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 2 перехвата и допустил 3 потери.