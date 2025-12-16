Шестеркин отразил 22 из 25 бросков «Анахайма» и стал 3-й звездой матча. Он сломал клюшку, уходя со льда после 14-го поражения в 27 играх в сезоне
Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков «Анахайма» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).
29-летний россиянин отразил 22 из 25 бросков и был признан третьей звездой встречи.
Третью шайбу «Дакс» забросили в пустые ворота на 59:38 (отличился Каттер Готье), а на 59:57 ворота Шестеркина поразил Павел Минтюков.
В текущем сезоне у Игоря 13 побед и 14 поражений в 27 играх (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,55).
Уходя в раздевалку после завершения сегодняшнего матча, Шестеркин сломал клюшку.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
