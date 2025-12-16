  • Спортс
  • Генменеджер «Авангарда» об агентах: «Могут влиять на тренера – кто в состав попадает, на каких условиях. Надо контролировать, если начинает заносить»


Генменеджер «Авангарда» об агентах: «Могут влиять на тренера – кто в состав попадает, на каких условиях. Надо контролировать, если начинает заносить»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о взаимодействии с агентами.

– Как выстроить работу в том же самом «Авангарде», чтобы агенты не влияли на клуб? Мы знаем примеры в КХЛ, когда агенты формируют команды, состав, ставят своих тренеров.

– Ну тяжелый вопрос. Я согласен, есть истории у нас в хоккее, когда, образно, тренер от одного агента, помощники, основная часть игроков состава.

– Клуб попадает в зависимость от определенного агентства. Это же плохо для клуба?

– Ну, наверное. Понятное дело, ты не сможешь спрогнозировать. Вот тебе нужны вот эти игроки и вот этот тренер. Может быть, так окажется, что это все клиенты одного агента. Может быть такое.

Но, в принципе, и когда я работал в «Динамо», и когда сейчас я в «Авангарде», мне кажется, нет такого, что у нас прямо вот один агент и большая часть его игроков. Не специально, но как-то так получается, что ты ищешь нужных хоккеистов, и они зачастую у разных агентов.

Поэтому [нужно] контролировать это, я согласен. То есть агент может оказывать влияние на тренера. Руководство даже, может, не подозревает, да? Кто в состав попадает, как, на каких условиях, да?

Или тренер может говорить: «А мне нужен вот этот игрок». Они из одной системы, от одного агента. Поэтому контролировать это надо, все аккуратно смотреть.

И мы же тоже не глупые, понимаем, если начинает тренера заносить, он очень часто доверяет какому-то хоккеисту, который, на наш взгляд, не соответствует этому, или очень сильно хочет хоккеиста, который, например, от одного агента с ним. Стараемся контролировать, миксовать. Но я не скажу, что какие-то проблемы были с этим на моем опыте, – сказал Сопин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
