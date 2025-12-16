Минтюков забил «Рейнджерс» на 59:57 – 3-й гол в сезоне. У него 4 блока, 1 хит и «+1» за 20:05
Павел Минтюков забил «Рейнджерс» на 59:57 – 3-й гол в сезоне.
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1), поразив ворота Игоря Шестеркина на 59:57.
В текущем сезоне у 22-летнего россиянина 8 (3+5) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 16:12.
Сегодня Минтюков (20:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 4 блока и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости