  • «Торонто» со стоимостью 4,4 млрд долларов – самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes, «Рейнджерс» – 2-й, «Эдмонтон» – 4-й, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 16-я, «Питтсбург» – 22-й
«Торонто» со стоимостью 4,4 млрд долларов – самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes, «Рейнджерс» – 2-й, «Эдмонтон» – 4-й, «Вашингтон» – 9-й, «Тампа» – 16-я, «Питтсбург» – 22-й

«Торонто» – самый дорогой клуб НХЛ и стоит более 4 миллиардов долларов.

«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по итогам 2025 года по версии Forbes.

Стоимость «Мэйпл Лифс» за год выросла на 16% и оценивается в 4,4 миллиарда долларов. Вторая франшиза, преодолевшая отметку в 4 млрд, «Рейнджерс» (4 млрд, рост на 12%).

Самый дешевый клуб лиги – «Коламбус» (1,3 млрд, +30%).

1. «Торонто» – 4,4 миллиарда долларов (+16% за год)

2. «Рейнджерс» – 4 млрд (+12%)

3. «Монреаль» – 3,4 млрд (+13%)

4. «Эдмонтон» – 3,2 млрд (+21%)

5. «Лос-Анджелес» – 3,1 млрд (+7%)

6. «Бостон» – 2,9 млрд (+7%)

7. «Чикаго» – 2,8 млрд (+14%)

8. «Филадельфия» - 2,7 млрд (+17%)

9. «Вашингтон» – 2,55 млрд (+19%)

10. «Детройт» – 2,5 млрд (+18%)

«Тампа-Бэй» располагается на 16-м месте – 2,05 млрд (+14%), «Питтсбург» – на 22-м (1,75 млрд, +0%), «Флорида» – на 23-м (1,7 млрд, +21%).

Весь список доступен здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Forbes
