Роман Ротенберг: «Институт сборных – прогресс нашего хоккея, русский дух. Не будет этого – все уедут в другие страны. Вернемся – выиграем у любой сборной. Без идеологии ничего не получится»

Роман Ротенберг высказался о важности института национальных команд

«Надо только поддерживать институт сборных команд. Не будет сборных – все эти ребята просто уедут в другие страны. У каждого хоккеиста мечта играть за сборную России. Это выше любого клуба. Это важно понимать.

Прошу всех представителей СМИ не обливать помоями любую сборную России – U16, U18, U20, U23 – олимпийскую сборную, «Россия 25». Институт сборных – это прогресс нашего хоккея. Каждый мальчик, который родился в России, мечтает играть за сборную. Это наш русский дух.

И мы это продвигаем. С 2014 года, кроме результатов сборной, продвигаем патриотизм, идеологию. «Красная Машина» – это и есть идеология. Это победы, это правильные ценности. Ценить победы нашей советской сборной. Ценить и знать легенд нашего хоккея.

Мы начали создавать программу «Красная Машина» с 2014 года после поражения на Олимпиаде в Сочи. Это огромная работа – прочитали все программы всех стран.

Собрали в эту программу все самое лучше – видео-уроки, онлайн-программы. Все бесплатно для всех. Получили критику от всех: «Зачем эта программа нужна?». Да она есть в каждой стране! Это азбука.

Зачем нужна азбука в школе? Дальше это нужно внедрять. Доказывать на практике, что мы и делаем. Открываем школы по всей России. Развиваем детишек по этой программе. Видим результаты.

На Кубке Овечкина команда «Красная Машина Юниор», которая входит в Академию СКА, вышла в финал. Команда создана два года назад и уже вышла в финал.

О чем это говорит? О том, что ребята тренируются правильно. Потому что они правильно тренируются, правильно развиваются, у них правильное питание, образование по этой программе.

Когда мы вернемся на международную арену, то выиграем у любой сборной – неважно, Канада, США, Финляндия, Швеция.

К этому мы стремимся. А без идеологии ничего не получится. Потому что всегда надо понимать, в чем смысл», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.