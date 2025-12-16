Маршанд забил «Тампе» – 19-й гол в 31 игре в сезоне. Только Ягр и Нуиндайк забивали за «Флориду» больше в возрасте 37 лет или старше

Брэд Маршанд забил «Тампе» – 19-й гол и 35-е очко в 31 игре в сезоне.

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (5:2).

На счету 37-летнего канадца стало 35 (19+16) очков в 31 игре в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Нападающий стал 4-м игроком в истории «Пантерс», набравшим 35 или более очков за сезон в возрасте 37 лет или старше.

Также в списке Яромир Ягр (2015/16, 43 года на начало сезона – 66 баллов в 79 играх, 2016/17, 44 года – 46 в 82), Джо Нуиндайк (2005/06, 39 лет – 56 в 65) и Гэри Робертс (2005/06, 39 лет – 40 в 58).

При этом больше шайб за сезон, чем у Маршанда, в возрасте 37 лет или старше в актив записали только Ягр (2015/16, 27) и Нуиндайк (2005/06, 26).