  Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд и 14-я в 23 играх в сезоне
Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд и 14-я в 23 играх в сезоне

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:2). 

37-летний россиянин отразил 26 из 28 бросков и был признан второй звездой встречи. 

Победа стала для него 4-й подряд и 14-й в 23 играх в текущем сезоне (88,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,80). 

