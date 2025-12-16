Кучеров без очков в матче с «Флоридой»: 3 броска, малый штраф и «минус 2» за 18:40. У него 42 балла в 30 играх в сезоне – идет 8-м в гонке бомбардиров

Никита Кучеров остался без очков в матче с «Флоридой».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5).

На счету 32-летнего россиянина 42 (13+29) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+9».

Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 8-м месте в гонке бомбардиров лиги .

Сегодня Кучеров (18:40, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Также он сделал 1 перехват, допустил 2 потери и получил малый штраф в третьем периоде.