Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский – в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин – нет
Александр Овечкин вошел в состав России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report.
Издание представило свою версию состава российской команды на Олимпиаду в Италии.
Игры пройдут в 2026 году с участием хоккеистов из НХЛ. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.
Нападающие:
Александр Овечкин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
Павел Бучневич – Кирилл Капризов – Андрей Свечников;
Андрей Кузьменко – Иван Барбашев – Кирилл Марченко;
Никита Гусев – Евгений Кузнецов – Владимир Тарасенко;
Защитники:
Михаил Сергачев – Иван Проворов;
Павел Минтюков – Владислав Гавриков;
Александр Никишин – Дмитрий Орлов;
Вратари: Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.
Отмечается, что Артемий Панарин не был включен в список из-за его высказываний о президенте России Владимире Путине в прошлом.
еще позовите Буре, Федорова и Третьяка в раму, он три Олимпиады решал свои вопросы а не сборной, это игрок не под командные задачи а под личные награды
А с составом как нибудь разберёмся.
(Ничушкин, Панарин) без вариантов в составе.