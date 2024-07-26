Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский – в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин – нет

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Александр Овечкин вошел в состав России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report.

Издание представило свою версию состава российской команды на Олимпиаду в Италии.

Игры пройдут в 2026 году с участием хоккеистов из НХЛ. Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ. 

Нападающие:

Александр ОвечкинЕвгений МалкинНикита Кучеров;

Павел Бучневич – Кирилл Капризов – Андрей Свечников;

Андрей Кузьменко – Иван Барбашев – Кирилл Марченко;

Никита Гусев – Евгений Кузнецов – Владимир Тарасенко;

Защитники:

Михаил Сергачев – Иван Проворов;

Павел Минтюков – Владислав Гавриков;

Александр Никишин – Дмитрий Орлов;

Вратари: Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

Отмечается, что Артемий Панарин не был включен в список из-за его высказываний о президенте России Владимире Путине в прошлом.

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21 комментарий
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40-летний Овечкин, пешеход Гусев в 4 звено, 34- летний Орлов при Зубе/ Романове/ Задорове, Кузьменко, который не отрабатывает вообще назад
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-2
+12
С такими составом мы скорее всего без медалей остались бы 🙈 тяжелая атака, по сути без центральных, а те кто есть либо отвратительны в обороне(Барбашев впорядке) , Капризов вообще край) Защита просто средняя, вратари на уровне, в общем либо вылет в 1/4 либо в 1/2
+11
-2
+9
Скорее Бучневич центрить будет, чем Капризов
+10
-1
+9
Ответ Eseventi
Один из лучших составов мог бы быть
Лет 5-7 назад, а то и больше
+6
0
+6
да сколько можно уже эксперименты со сборной проводить, опять Овечкин!!!!
еще позовите Буре, Федорова и Третьяка в раму, он три Олимпиады решал свои вопросы а не сборной, это игрок не под командные задачи а под личные награды
+7
-1
+6
Забыли включить тройку Могильный - Федоров - Буре
+5
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Главное чтобы нашу сборную допустили на ОИ-2026.
А с составом как нибудь разберёмся.
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в смысле Панарина нет ?))))
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Сейчас бы очень сильно не помешал Барков.
(Ничушкин, Панарин) без вариантов в составе.
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Не знаю что это за издание, но подошли они к формированию списка не профессионально, ощущение что «на отвали» накидали фамилии. Овечкина если и брать, то запасным нападающим для поддержания благоприятной атмосферы в команде, как боевая хоккейная единица от него пользы нет уже сейчас, а через 2 года и подавно. Малкина брать только если будет жесточайший кризис центров, сейчас то он под большим вопросом, а через 2 года… очень спорно. Гусев точно нет, Кузнецов игру на высоком уровне этим летом закончил. В целом, защита более-менее, вратари топ, нападение слабовато
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Овечкин тут совсем не нужен в 26 он уже будет не то чтобы пешком ходить, а стоять
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Хотел спросить, как так вышло, что Панарина не включили из-за высказываний о Путине, а амбассадор Путин Тим в первом звене, а потом посмотрел, что Панарин в не особо положительном ключе высказывался, то есть, по их мнению, его мы сами от сборной за это отцепим? Я запутался
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Отстой
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Грустно, но Потолок этой сборки- 1/4 и вылет от любого участника ближайшего КМ. Если чудом в 1/4 попадем на кого либо еще, то будет шанс пройти выше..
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Без главного хоккеиста это все ни о чем)
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Не понял. Где Дацюк?!?
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состав топовый, но к тому времени уже добавятся Мичков, Демидов
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