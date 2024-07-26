Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Гусев, Василевский – в составе России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report, Панарин – нет

Александр Овечкин вошел в состав России на ОИ-2026 по версии Bleacher Report.

Издание представило свою версию состава российской команды на в Италии.

Игры пройдут в 2026 году с участием хоккеистов из . Участие сборной России находится под вопросом. Команда отстранена от международных турниров под эгидой ИИХФ.

Нападающие:

– – ;

Павел Бучневич – Кирилл Капризов – Андрей Свечников;

Андрей Кузьменко – Иван Барбашев – Кирилл Марченко;

Никита Гусев – Евгений Кузнецов – Владимир Тарасенко;

Защитники:

Михаил Сергачев – Иван Проворов;

Павел Минтюков – Владислав Гавриков;

Александр Никишин – Дмитрий Орлов;

Вратари: Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

Отмечается, что Артемий Панарин не был включен в список из-за его высказываний о президенте России Владимире Путине в прошлом.