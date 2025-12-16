Панарин против «Анахайма»: ассист, 5 бросков, 2 потери и «минус 1» за 22:02. У него 34 очка в 34 играх в сезоне
Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин ассистировал при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).
На счету 34-летнего нападающего стало 34 (11+23) очка в 34 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Панарин (22:02, «минус 1») также отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости