Панарин против «Анахайма»: ассист, 5 бросков, 2 потери и «минус 1» за 22:02. У него 34 очка в 34 играх в сезоне

Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Анахаймом».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин ассистировал при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).

На счету 34-летнего нападающего стало 34 (11+23) очка в 34 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Панарин (22:02, «минус 1») также отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.