«Рейнджерс» проиграли 12 из 16 домашних матчей в этом сезоне.

«Рейнджерс» уступили «Анахайму » (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Клуб из Нью-Йорка неудачно выступает на домашней арене в текущем сезоне – 4 победы и 12 поражений (9 в основное время, 3 – в овертайме) в 16 играх.

При этом в гостях команда под руководством Майка Салливана выиграла 12 матчей из 18.

С 36 очками в 34 играх «Рейнджерс » занимают 7-е место в Столичном дивизионе и 12-е место в Восточной конференции.