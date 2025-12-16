  • Спортс
«Рейнджерс» проиграли 12 из 16 домашних матчей в сезоне. Команда Салливана идет на 12-м месте на Востоке

«Рейнджерс» проиграли 12 из 16 домашних матчей в этом сезоне.

«Рейнджерс» уступили «Анахайму» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Клуб из Нью-Йорка неудачно выступает на домашней арене в текущем сезоне – 4 победы и 12 поражений (9 в основное время, 3 – в овертайме) в 16 играх. 

При этом в гостях команда под руководством Майка Салливана выиграла 12 матчей из 18. 

С 36 очками в 34 играх «Рейнджерс» занимают 7-е место в Столичном дивизионе и 12-е место в Восточной конференции. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
