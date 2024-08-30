Роман Ротенберг: «Конкуренция – двигатель прогресса в СКА. Когда на одну позицию есть несколько игроков – это всегда замечательно»

Роман Ротенберг высказался о конкуренции в СКА

– Сейчас у вас Артемий Плешков выходит с первой минуты. Ему 21 год, вы считаете, он способен возглавить вратарскую позицию? У ведь есть Серебряков.

– У нас конкуренция – двигатель прогресса на всех позициях. Когда на одну позицию есть несколько игроков, есть первый состав и дублеры, это всегда замечательно. Это двигатель команды вперед.

Мы довольны нашими вратарями: Плешковым, Серебряковым, Мойсевичем. Это лучшие вратари в КХЛ на сегодняшний день, мы считаем. Будем делом доказывать и помогать нашим вратарям.

Вратарь никогда не виноват. Вопрос, кто дал бросить? Мы очень довольны тем, как развивается Артемий Плешков , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

СКА еще не начал сезон, а уже дважды заменил вратаря. Плешков психанул 😱