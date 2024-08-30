Ротенберг о защитнике из НХЛ в СКА: «Общался с одним – пришлось ночью звонить. Праворукий. Мы всегда стремимся усилить команду»

Роман Ротенберг заявил о переговорах СКА с защитником из НХЛ

– По трансферам американских праворуких защитников из НХЛ есть какие-то новости?

– Да, есть. Общался ночью с одним защитником.

Пришлось ночью звонить, потому что разница во времени. С каким – сказать не могу. Но он праворукий.

– Переговоры ведутся?

– Абсолютно точно.

Мы всегда стремимся усилить нашу команду. Как я уже говорил раньше – ищем праворукого защитника, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.