Ротенберг о защитнике из НХЛ в СКА: «Общался с одним – пришлось ночью звонить. Праворукий. Мы всегда стремимся усилить команду»
Роман Ротенберг заявил о переговорах СКА с защитником из НХЛ
– По трансферам американских праворуких защитников из НХЛ есть какие-то новости?
– Да, есть. Общался ночью с одним защитником.
Пришлось ночью звонить, потому что разница во времени. С каким – сказать не могу. Но он праворукий.
– Переговоры ведутся?
– Абсолютно точно.
Мы всегда стремимся усилить нашу команду. Как я уже говорил раньше – ищем праворукого защитника, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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