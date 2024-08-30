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Ротенберг вручил Миллеру перстень чемпионов МХЛ. «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне

Роман Ротенберг вручил Алексею Миллеру перстень чемпионов МХЛ

Сегодня СКА проводит презентацию команды перед началом сезона. В ее рамках проходит награждение игроков «СКА-1946» чемпионскими перстнями.

Команда стала обладателем Кубка Харламова в прошлом сезоне, обыграв в финальной серии ярославский «Локо» со счетом 4-1.

«Алексей Борисович, хотел бы вам вручить первый перстень в победе в Кубке Харламова нашей молодежки», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
logoСКА
logoАлексей Миллер
logoКХЛ
logoМХЛ
logoСКА-1946
Кубок Харламова
logoРоман Ротенберг
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