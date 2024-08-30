Ротенберг вручил Миллеру перстень чемпионов МХЛ. «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне

Роман Ротенберг вручил Алексею Миллеру перстень чемпионов МХЛ

Сегодня СКА проводит презентацию команды перед началом сезона. В ее рамках проходит награждение игроков «СКА-1946 » чемпионскими перстнями.

Команда стала обладателем Кубка Харламова в прошлом сезоне, обыграв в финальной серии ярославский «Локо» со счетом 4-1.

«Алексей Борисович, хотел бы вам вручить первый перстень в победе в Кубке Харламова нашей молодежки», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .