Ротенберг вручил Миллеру перстень чемпионов МХЛ. «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне
Роман Ротенберг вручил Алексею Миллеру перстень чемпионов МХЛ
Сегодня СКА проводит презентацию команды перед началом сезона. В ее рамках проходит награждение игроков «СКА-1946» чемпионскими перстнями.
Команда стала обладателем Кубка Харламова в прошлом сезоне, обыграв в финальной серии ярославский «Локо» со счетом 4-1.
«Алексей Борисович, хотел бы вам вручить первый перстень в победе в Кубке Харламова нашей молодежки», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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