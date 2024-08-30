Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»
Роман Ротенберг сообщил, что методы тренировок СКА будет использовать «Флорида»
Ранее армейцы включили в тренерский штаб чемпиона мира по дзюдо Армана Адамяна.
«Хочу поблагодарить Михаила Рахлина (президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга – Спортс’‘) за поддержку нашей предсезонки, которая прошла на самом высочайшем уровне благодаря дзюдо и этим современным методикам.
Без шуток, мне позвонили из «Флориды», команда выиграла Кубок Стэнли, у меня там много знакомых. Они увидели наши тренировки с дзюдоистами, и с этого сезона у них будет работать тренер по джиу-джитсу.
Мы тоже определяем мировые направления, и нам нужен мировой уровень во всем», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг вручил Миллеру перстень чемпионов МХЛ. «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Матч! Хоккей»
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