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  • Роман Ротенберг: «Зидан учился 10 лет, чтобы возглавить клуб, я тоже учусь – иначе нигде не буду тренировать, игроки поймут, что король‑то голый»
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Роман Ротенберг: «Зидан учился 10 лет, чтобы возглавить клуб, я тоже учусь – иначе нигде не буду тренировать, игроки поймут, что король‑то голый»

Роман Ротенберг заявил, что учится тренировать и развивается ежедневно.

«Тренер – слуга народа. Тренер представляет хоккей и эту профессию. Вот Анчелотти (главный тренер «Реала» – Спортс’‘) может себе позволить не общаться с медиа? Нет. Тогда он не будет никому интересен. Это часть профессии.

Тренер же не отказывается проводить тренировку, он же не говорит, что не будет больше свистеть. Если журналист не умеет редактировать статью, он может быть журналистом? Если тренер хочет быть тренером, он обязан общаться с журналистами и болельщиками. Мы не переходим на личности. Это для всех.

Чтобы стать тренером в Канаде, надо учиться 10 лет. И в футболе, например, Зидан учился 10 лет, чтобы возглавить клуб. Я тоже учусь, потому что если я не буду учиться, то нигде не буду тренировать. Игроки тоже, знаете, поймут, что король‑то голый.

Если ты не можешь развивать игрока, то он поймет все. Нужно следить за матчами, трендами. Я развиваюсь каждый день и учусь. Только так можно быть тренером. Всех призываю учиться, в особенности детских тренеров», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoКарло Анчелотти
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