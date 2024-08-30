Вовченко об отказе Разина доиграть матч с «Нефтехимиком»: «Решение удивило, но он сделал правильно – были бы драки. Эпизод со мной – стечение обстоятельств»
В третьем периоде матча между «Металлургом» и «Нефтехимиком» на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба получил травму, попав под силовой прием.
Вовченко не смог подняться, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее. Главный тренер «Металлурга» увел команду в раздевалку, отказавшись продолжать матч.
«Можно сказать, что решение Андрея Разина увести команду удивило. Но мне кажется, что он сделал правильно. Так как ребята были разозленные, были бы какие-то драки.
А это все предсезонный турнир, никому это не надо. Еще больше травм – это нехорошо. На предсезонных матчах стараешься не нанести травму сопернику, не толкаешься так сильно, как это было бы в сезоне.
Такие эпизоды, как со мной, случаются. Это стечение обстоятельств. Нужно быть более внимательным и аккуратным в таких эпизодах», – сказал нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко.
Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников
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