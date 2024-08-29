Даниил Вовченко: «Со мной все хорошо, жив, небольшое сотрясение – справимся, скоро увидимся на льду»

Даниил Вовченко рассказал о состоянии здоровья после госпитализации.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко . Нападающий «Металлурга» получил травму , его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Ребята, всем привет! Со мной все хорошо, жив-здоров, здоровье хорошее. Небольшое сотрясение есть, справимся.

Мы одна команда. Сейчас приезжали ко мне ребята, главный тренер, поддержали меня. Скоро увидимся на льду», – сказал Вовченко.