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  • Даниил Вовченко: «Со мной все хорошо, жив, небольшое сотрясение – справимся, скоро увидимся на льду»
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Даниил Вовченко: «Со мной все хорошо, жив, небольшое сотрясение – справимся, скоро увидимся на льду»

Даниил Вовченко рассказал о состоянии здоровья после госпитализации.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Ребята, всем привет! Со мной все хорошо, жив-здоров, здоровье хорошее. Небольшое сотрясение есть, справимся.

Мы одна команда. Сейчас приезжали ко мне ребята, главный тренер, поддержали меня. Скоро увидимся на льду», – сказал Вовченко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
logoЗдоровье
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