Вовченко о хите Абросимова: «Он наносить мне травму не хотел. Я не увидел его, сам на него напоролся. Потерял сознание, когда столкнулся, проснулся только в больнице»

Даниил Вовченко рассказал о своем состоянии после госпитализации.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко . Нападающий «Металлурга» получил травму , его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу » присудили техническое поражение.

– Что вы сами думаете об этом моменте?

– Я понимаю, что соперник наносить мне травму не хотел. Так случилось просто, что я не увидел его. Можно сказать, что сам на него напоролся.

Но хорошо, что все обошлось. Не слишком серьезно. Я уже в нормальном состоянии, сказали, что завтра выписывают.

– Была мысль в первые секунды, что вы получили какую-то большую травму? О чем думали?

– Я когда столкнулся, то потерял сознание. Мыслей никаких не было. Проснулся только в больнице, когда на КТ выехал в хоккейной форме. А сам момент столкновения я даже не помнил. Только потом на видео его посмотрел.

– То есть вы только в больнице пришли в себя?

– Именно так, – сказал форвард «Металлурга» Даниил Вовченко.