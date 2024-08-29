  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вовченко о хите Абросимова: «Он наносить мне травму не хотел. Я не увидел его, сам на него напоролся. Потерял сознание, когда столкнулся, проснулся только в больнице»
12

Вовченко о хите Абросимова: «Он наносить мне травму не хотел. Я не увидел его, сам на него напоролся. Потерял сознание, когда столкнулся, проснулся только в больнице»

Даниил Вовченко рассказал о своем состоянии после госпитализации.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

– Что вы сами думаете об этом моменте?

 – Я понимаю, что соперник наносить мне травму не хотел. Так случилось просто, что я не увидел его. Можно сказать, что сам на него напоролся.

Но хорошо, что все обошлось. Не слишком серьезно. Я уже в нормальном состоянии, сказали, что завтра выписывают.

– Была мысль в первые секунды, что вы получили какую-то большую травму? О чем думали?

 – Я когда столкнулся, то потерял сознание. Мыслей никаких не было. Проснулся только в больнице, когда на КТ выехал в хоккейной форме. А сам момент столкновения я даже не помнил. Только потом на видео его посмотрел.

– То есть вы только в больнице пришли в себя?

 – Именно так, – сказал форвард «Металлурга» Даниил Вовченко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
травмы
logoКХЛ
Мемориал Ромазана
logoДаниил Вовченко
logoМатч ТВ
logoРоман Абросимов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о Вовченко: «На вопрос, хочет ли пива, Вовча ответил, что не думал об этом! Все очень плохо! 😂»
6сегодня, 12:48
Разин и игроки «Металлурга» навестили Вовченко в больнице: «Приехали поддержать Даню! Вот что значит настоящая команда!»
1сегодня, 12:20Фото
Абросимов о травме Вовченко: «Никакого злого умысла. Просто подкатился, выполнил силовой прием. У него была опущена голова, это сыграло роль»
3сегодня, 10:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок мэра Москвы. ЦСКА победил «Витязь», «Спартак» сыграет с «Динамо»
39сегодня, 13:45
Александр Овечкин: «Динамо» хорошо играет в первых турах РПЛ. Болею за родной клуб и верю в чемпионство»
10сегодня, 13:42
Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)
23сегодня, 13:28
Никита Зайцев: «В Торонто все живут хоккеем, давление колоссальное. Тебя изо дня в день поливают, промывают кости. В России я с таким никогда не сталкивался»
2сегодня, 12:59
Разин о Вовченко: «На вопрос, хочет ли пива, Вовча ответил, что не думал об этом! Все очень плохо! 😂»
6сегодня, 12:48
Овечкин о Бузовой: «Послушать вне раздевалки можно, но перед игрой – нет. Под нее не настроишься на матч»
40сегодня, 12:30
«Динамо» продлило контракт с Римашевским до 2026 года
2сегодня, 12:11
Овечкин о задержании Дурова: «Не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью»
56сегодня, 11:42
Зайцев о Петербурге: «Классный город. Отличается от Москвы – более спокойный, расслабленный. И хоккейная инфраструктура в СКА создана идеальная – только играй»
6сегодня, 11:27
Абросимов о травме Вовченко: «Никакого злого умысла. Просто подкатился, выполнил силовой прием. У него была опущена голова, это сыграло роль»
3сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Разин и игроки «Металлурга» навестили Вовченко в больнице: «Приехали поддержать Даню! Вот что значит настоящая команда!»
1сегодня, 12:20Фото
Генменеджер «Трактора» о Тертышном: «Никита доказал, что он игрок высокого уровня. Мы очень рады тому, что видим. То, что было в прошлом году, осталось позади»
3сегодня, 11:54
Генменеджер «Трактора»: «С Радуловым были предварительные переговоры. Мы работали активно, но до конкретики так и не дошли»
4сегодня, 11:09
Душак подписал контракт с «Северсталью» на год
2сегодня, 10:41
Директор «Металлурга» о Вовченко: «Он проходит повторное МРТ и КТ. Возможно, сегодня-завтра его выпишут из больницы»
5сегодня, 10:29
Алексей Сопин: «Сизов согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Динамо». В октябре-ноябре мы вернемся к вопросу о продлении контракта»
сегодня, 09:52
«Адмирал» поместил Сагадеева в список отказов. Форвард перешел в клуб в мае
сегодня, 08:09
Александр Якушев: «ЦСКА остается одним из претендентов на Кубок Гагарина, наряду со «Спартаком», «Динамо», восточными клубами, СКА. Потенциал у нового состава серьезный»
сегодня, 07:46
Вратарь «Чикаго» Броссуа может пропустить старт сезона. Он перенес операцию на мениске
1сегодня, 07:29
Директор «Динамо»: «В потолок зарплат мы укладываемся. Достаточно большую часть ведомости составляют бонусы»
сегодня, 06:59