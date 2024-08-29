Вовченко о хите Абросимова: «Он наносить мне травму не хотел. Я не увидел его, сам на него напоролся. Потерял сознание, когда столкнулся, проснулся только в больнице»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко. Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Что вы сами думаете об этом моменте?
– Я понимаю, что соперник наносить мне травму не хотел. Так случилось просто, что я не увидел его. Можно сказать, что сам на него напоролся.
Но хорошо, что все обошлось. Не слишком серьезно. Я уже в нормальном состоянии, сказали, что завтра выписывают.
– Была мысль в первые секунды, что вы получили какую-то большую травму? О чем думали?
– Я когда столкнулся, то потерял сознание. Мыслей никаких не было. Проснулся только в больнице, когда на КТ выехал в хоккейной форме. А сам момент столкновения я даже не помнил. Только потом на видео его посмотрел.
– То есть вы только в больнице пришли в себя?
– Именно так, – сказал форвард «Металлурга» Даниил Вовченко.
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