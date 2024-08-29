Разин о Вовченко: «На вопрос, хочет ли пива, Вовча ответил, что не думал об этом! Все очень плохо! 😂»
Андрей Разин рассказал о посещении Даниила Вовченко в больнице.
Сегодня Разин и хоккеисты «Металлурга» навестили Даниила Вовченко в больнице.
Нападающий получил травму в третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана. Он покинул площадку на носилках после силового приема защитника Романа Абросимова.
«На вопрос, хочет ли пива, Вовча ответил, что не думал об этом!
Все очень плохо! 😂😂😂», – написал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Андрея Разина
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