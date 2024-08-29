Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников

А все из-за чистого хита.

Если забыли, что сезон КХЛ стартует уже через неделю, то матч «Металлург» – «Нефтехимик» на Мемориале Ивана Ромазана громко напомнил об этом. И даже сделал игры этих команд в регулярке в разы интереснее.

Скандал произошел в середине третьего периода при счете 2:1 в пользу хозяев. Нападающий Даниил Вовченко получил передачу у чужой синей линии и вошел в зону, но тут его силовым приемом встретил габаритный защитник Роман Абросимов. Вовченко рухнул на лед – и похоже, что при падении еще и ударился головой. Самостоятельно игрок подняться не мог.

Вот эпизод в динамике:

А вот в замедленном повторе:

Вовченко смог покинуть площадку только с помощью врачей и носилок. Спустя время стало известно, что он пришел в больнице в сознание.

С одного ракурса сложно однозначно сказать, был хит грязным или нет. Арбитры отправились смотреть повторы с разных камер – и в итоге вынесли решение: фола не было.

Этот ответ совершенно не устроил Андрея Разина, который просто увел команду в раздевалку за 11 минут до конца основного времени. Во второй игре домашнего турнира «Металлургу» присудили техническое поражение.

В соцсетях клуба появилось сообщение: «Матч официально завершен. Нам присуждено техническое поражение, но результат не важен. Главное, что мы одна команда. До самого конца».

Глупо было предполагать, что на этом все закончится – впереди была пресс-конференция. И там Андрей Разин не особо сдерживался:

«Вчера был тяжелый, эмоциональный матч. Ребята много сил потратили, сегодня вышли на свежего соперника, который помимо того, что вчера играл с «Магниткой» (команда ВХЛ – Спортс’‘), так еще и процентов 60-70, мне кажется, сегодняшнего состава накануне не играли. Понятно, что у тренера свои амбиции, обиды жизненные... Было видно, что команда настроена, заряжена, шайбы на себя ловили, тыкались – это говорит и статистика удалений. Хотя там можно еще пару эпизодов, включая вот этого хоккеиста... Я не знаю...

Надо, наверное, подразделять: есть хоккеисты, а есть вот... антихоккеисты. Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое просто надо пожизненно человека наказывать, дисквалифицировать. Это мое личное мнение.

Я тут послушал тренера команды-соперника – он всю вину свалил на Вовченко. Но я скажу словами Белоусова. Потому что Леонтьев (главный тренер «Нефтехимика» – Спортс’‘) был примерно такой же хоккеист, как Абросимов. И [Валерий] Белоусов один раз сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев».

Очень жалко, что мы потеряли еще одного лидера команды. Извиняюсь перед болельщиками, что матч не доиграли. А то, что я увел команду, потому что не было удаления – это все ерунда. Я сразу спросил, будут ли санкции, если я уведу команду – мне сказали, что санкций не будет. Даже если б было удаление, я бы все равно команду увел, потому что играть с соперником, который пытается не в хоккей играть, а во что-то другое, просто не хочется. Здесь все-таки игра называется хоккей, а не регби, не американский футбол».

Потом правда, когда журналисты попросили разобрать этот эпизод с точки зрения нападающего, Разин говорил, что лед в августе не лучшего качества, плюс большинство таких травм получаются от недонастроя. Но все же закончил ответ тем, что Дарюс Каспарайтис, которым все восхищаются, просто убил великого хоккеиста Эрика Линдроса: «Хоккей стал техничнее – и таких людей просто не должно быть в командах».

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев выступал до Разина и придерживался простой позиции – хит чистый:

«Скажу так, катиться по чужой синей линии – это чревато. Плюс игрок опустил голову – это еще более чревато. А там он просто подкатил, он даже шаг не делал, у него не было скорости, практически стоячий был. Посмотрите внимательно силовой прием. Он попадает в стенку, плечо выставил, там удаления не было. Чистый абсолютно силовой. Какие претензии к игроку обороны? Выглядело чрезмерно грубо? Давайте тогда на предсезонных турнирах отменим силовые приемы, выставим дублирующие составы и будем играть резервистами».

Интересно, что Андрей Разин и Олег Леонтьев не только 5 сезонов играли вместе у Валерия Белоусова в «Магнитке», но и долго работали как тренеры. Начиная с саратовского «Кристалла» в 2012-м – первой профессиональной команды Разина в новом статусе – и заканчивая «Адмиралом» в январе 2018-го они шли по клубам исключительно в паре – как главный и его помощник (Леонтьев даже в драках, спровоцированных Разиным, участвовал). Но Разина попросили из Владивостока, а Леонтьев остался – похоже, именно здесь дружба закончилась.

А спустя 6 лет лига получила совершенно неожиданное противостояние. Насколько оно захватывающее – проверим уже в сентябре. Аж три раза. Обводите даты в календаре.

Мемориал Ромазана

«Металлург» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:1, 0:0, не доигран)

1:0 – 14 Вовченко (Еременко, Петунин), ГБ

1:1 – 16 Лещенко (Пастухов, Белозеров)

2:1 – 44 Джонсон (Еременко)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Фото: vk.com/hcadmiral ; vk.com/h.c.neftekhimik ; РИА Новости /Александр Кряжев