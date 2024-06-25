Макдэвид о поражении в 7-м матче финала Кубка Стэнли: «Это отстой. «Конн Смайт» – большая честь, но...»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» в 7-м матче финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). 

27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды. 

«Да, это отстой. Все знали, что седьмая игра будет напряженной. Соперник проделал очень хорошую работу, чтобы остановить нас. Мы пытались что-то сделать, но этого было недостаточно. 

Получить «Конн Смайт», быть в одном списке с теми, кто выиграл его ранее – это большая честь для меня, но...», – сказал Макдэвид. 

Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи». Он 2-й в истории НХЛ полевой игрок с призом MVP плей-офф при поражении в финале

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17 комментариев
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Еще следующий год есть - все главные творцы на контрактах, а вот потом уже все не так однозначно.
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одни хейтеры в комментах. Лучше бы порадовались, то что видим лучшего игрока в мире на данный момент.
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Все, что до слова «но» - лошадиное 💩 (с)
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Мычанием бегунка удовлетворен ) Что с лицом Коннор ?
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Отстой это не явиться на награждение
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Отстой проиграть в финале в 7-ом матче. Но еще больший отстой показать пренебрежение важнейшему личному трофею сезона. Так нельзя.
И это не объясняется тем, что Маку плевать на индивидуальные награды и стату. Ничего ему не плевать.
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Сейчас немного отойдёт от этого Отстоя,
И рыжий наоборот будет рад отстою проигрыша
Кубка Стэнли-2024...
Потому, что не превратился в McDavid’s (McDonald’s)
по-воле владельца вредных булок/
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Голов твоих не хватило для победы, забрось 2 шайбы сейчас, а не в 4 игре и был бы с кубком.
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Ответ TalentHead
Еще следующий год есть - все главные творцы на контрактах, а вот потом уже все не так однозначно.
Не будет их в следующем году даже в финале.
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Ответ Agrail
одни хейтеры в комментах. Лучше бы порадовались, то что видим лучшего игрока в мире на данный момент.
Зато какой стресс у них был, наверняка много оправданий было заготовлено, но они не пригодились и теперь еще как минимум год можно изгаляться в сортирном юморе :)
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