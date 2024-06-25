Макдэвид о поражении в 7-м матче финала Кубка Стэнли: «Это отстой. «Конн Смайт» – большая честь, но...»

Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» в 7-м матче финала Кубка Стэнли.

« » уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.

«Да, это отстой. Все знали, что седьмая игра будет напряженной. Соперник проделал очень хорошую работу, чтобы остановить нас. Мы пытались что-то сделать, но этого было недостаточно.

Получить «Конн Смайт», быть в одном списке с теми, кто выиграл его ранее – это большая честь для меня, но...», – сказал Макдэвид.

Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи». Он 2-й в истории НХЛ полевой игрок с призом MVP плей-офф при поражении в финале