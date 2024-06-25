Макдэвид о поражении в 7-м матче финала Кубка Стэнли: «Это отстой. «Конн Смайт» – большая честь, но...»
Коннор Макдэвид высказался о поражении «Эдмонтона» в 7-м матче финала Кубка Стэнли.
«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).
27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.
«Да, это отстой. Все знали, что седьмая игра будет напряженной. Соперник проделал очень хорошую работу, чтобы остановить нас. Мы пытались что-то сделать, но этого было недостаточно.
Получить «Конн Смайт», быть в одном списке с теми, кто выиграл его ранее – это большая честь для меня, но...», – сказал Макдэвид.
Макдэвид получил «Конн Смайт Трофи». Он 2-й в истории НХЛ полевой игрок с призом MVP плей-офф при поражении в финале
И это не объясняется тем, что Маку плевать на индивидуальные награды и стату. Ничего ему не плевать.
И рыжий наоборот будет рад отстою проигрыша
Кубка Стэнли-2024...
Потому, что не превратился в McDavid’s (McDonald’s)
по-воле владельца вредных булок/