Макдэвид перед 7-м матчем финала: «Путь «Эдмонтона» к этому моменту был долгим. Много уроков. Это забрало много сил»

Коннор Макдэвид заявил о долгом пути «Эдмонтона» к шансу выиграть Кубок Стэнли.

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии.

«Путь к этому моменту был долгим. Было много взлетов и падений. Много уроков на этом пути. Много уроков.

Это забрало много сил. Очень много», – сказал капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Макдэвид выступает за канадский клуб с 2015 года. Это первый финал Кубка Стэнли в его карьере.

Путь Коннора Макдэвида: от «распиаренного бегунка» до главной звезды НХЛ