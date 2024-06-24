Макдэвид перед 7-м матчем финала: «Путь «Эдмонтона» к этому моменту был долгим. Много уроков. Это забрало много сил»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид заявил о долгом пути «Эдмонтона» к шансу выиграть Кубок Стэнли.

«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии.

«Путь к этому моменту был долгим. Было много взлетов и падений. Много уроков на этом пути. Много уроков.

Это забрало много сил. Очень много», – сказал капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Макдэвид выступает за канадский клуб с 2015 года. Это первый финал Кубка Стэнли в его карьере.

Путь Коннора Макдэвида: от «распиаренного бегунка» до главной звезды НХЛ

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ойлерз 💪🏻
Есть шанс не только выиграть чашку, но и переписать историю великих камбэков.
+5
-2
+3
Коннор, психологическое преимущество в 7 матче на вашей стороне и это уже не плохо для начала!
+2
-1
+1
А может статься, что они повторят успокоенность Флориды после 3 побед и получат ушат холодной воды. Мне кажется, очень много будет зависеть от первых 2 шайб, если кошки забьют, Нефть может поплыть, и наоборот. Спать не планирую)
+1
0
+1
Решай, Макди
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий