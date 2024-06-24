Макдэвид перед 7-м матчем финала: «Путь «Эдмонтона» к этому моменту был долгим. Много уроков. Это забрало много сил»
Коннор Макдэвид заявил о долгом пути «Эдмонтона» к шансу выиграть Кубок Стэнли.
«Ойлерс», отыгравшись с 0-3, проведут против «Флориды» седьмой матч в финальной серии.
«Путь к этому моменту был долгим. Было много взлетов и падений. Много уроков на этом пути. Много уроков.
Это забрало много сил. Очень много», – сказал капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.
Макдэвид выступает за канадский клуб с 2015 года. Это первый финал Кубка Стэнли в его карьере.
Путь Коннора Макдэвида: от «распиаренного бегунка» до главной звезды НХЛ
Есть шанс не только выиграть чашку, но и переписать историю великих камбэков.