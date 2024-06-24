Беттмэн о Макдэвиде: «Настоящая суперзвезда. Большинство считает его лучшим хоккеистом на земле»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Гэри Беттмэн НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Гэри Беттмэн заявил, что многие считают Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом.

Напомним, «Флорида» проведет седьмой матч против «Эдмонтона» (3-3) в финальной серии Кубка Стэнли. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.  

Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид набрал 8 (3+5) очков в четвертом и пятом матче серии.

«Он настоящая суперзвезда.

Большинство [людей] считает его лучшим хоккеистом на земле, и, вполне возможно, так оно и есть», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Путь Коннора Макдэвида: от «распиаренного бегунка» до главной звезды НХЛ

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4 комментария
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Да ну. Брось это. "Пивным васькам на наших ресурсах" виднее кто этот бегунок =))
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Я не видел игру Грецки, Лемье, Харламова, Ларионова, Буре (ну на тот момент не интересовался хоккеем, начал после квебека 2008)

Скажу так, сильнее хоккеиста я не видел чем Макдак. Это скорость Овечкина, пасы Торнтона+Кросби, интеллект Дацюка. всё остальное от Маккинона только умножено на 3.

Очень прошу, пусть Флорида сегодня победит, а Макдак в следующем году. Он достоин
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Ответ Кирил Тарароев
Да ну. Брось это. "Пивным васькам на наших ресурсах" виднее кто этот бегунок =))
Местным пивным патриотам неважно, что хоккеист делает на льду. Пусть даже песком его полирует, как бузов. Главное, чтобы он был из россии)
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Ответ Иван Иванов
Местным пивным патриотам неважно, что хоккеист делает на льду. Пусть даже песком его полирует, как бузов. Главное, чтобы он был из россии)
я Патриот. Считаю что Макдак лучший хоккеист. А ты клоун
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