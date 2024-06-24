Беттмэн о Макдэвиде: «Настоящая суперзвезда. Большинство считает его лучшим хоккеистом на земле»
Гэри Беттмэн заявил, что многие считают Коннора Макдэвида лучшим хоккеистом.
Напомним, «Флорида» проведет седьмой матч против «Эдмонтона» (3-3) в финальной серии Кубка Стэнли. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.
Капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид набрал 8 (3+5) очков в четвертом и пятом матче серии.
«Он настоящая суперзвезда.
Большинство [людей] считает его лучшим хоккеистом на земле, и, вполне возможно, так оно и есть», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
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Скажу так, сильнее хоккеиста я не видел чем Макдак. Это скорость Овечкина, пасы Торнтона+Кросби, интеллект Дацюка. всё остальное от Маккинона только умножено на 3.
Очень прошу, пусть Флорида сегодня победит, а Макдак в следующем году. Он достоин