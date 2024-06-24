ЛеБрюн о Макдэвиде: «Он закрепит за собой место в ряду величайших с Гретцки и Орром, если приведет «Эдмонтон» к победе в Кубке Стэнли»

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сравнил Коннора Макдэвида с Уэйном Гретцки.

Напомним, «Эдмонтон» проведет седьмой матч против «Флориды» (3-3) в финальной серии Кубка Стэнли. Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.

Капитан « » Коннор Макдэвид набрал 42 (8+34) очка за 23 игры в текущем плей-офф НХЛ. За один розыгрыш Кубка Стэнли больше баллов набирали только 2 игрока в истории НХЛ – и Марио Лемье.

«Если Коннор Макдэвид приведет «Эдмонтон» к величайшему камбэку в истории финалов Кубка Стэнли с 1942 года, он закрепит за собой место в ряду с Гретцки и [в качестве] величайшего игрока всех времен», – сказал в эфире TSN.

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