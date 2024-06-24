Бобровский тренировался с «Флоридой» утром перед 7-й игрой против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский тренировался с «Пантерс» перед 7-м матчем с «Эдмонтоном».

Ранее стало известно, что российский вратарь пропустил тренировку «Пантерс» в воскресенье.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис сказал, что игроку нужен перерыв, чтобы вернуться в привычный режим. Морис также заявил, что вратарь будет тренироваться с командой в понедельник.  

Как сообщает журналист Том Гулитти, сегодня Сергей Бобровский появился на льду во время утренней тренировки «Флориды» перед решающим матчем финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3-3). 

Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.  

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9 комментариев
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Давай Серёга, засуши матч всей жизни! Мы в тебя верим!!!)
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А с кем должен был? Не с Эдмонтоном же
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Сергей надеемся ты будешь стеной по защите своих ворот в этом последнем матче финала !
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Ответ Михаил Опякин
А с кем должен был? Не с Эдмонтоном же
он предыдущую тренировку пропустил, поэтому и новость такая
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Ответ белая простыня олимпиады
он предыдущую тренировку пропустил, поэтому и новость такая
Да по его комментарию и плюсам к нему можно посмотреть кол-во 🤡 которые дальше заголовка не читают
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