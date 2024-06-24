Бобровский тренировался с «Флоридой» утром перед 7-й игрой против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Сергей Бобровский тренировался с «Пантерс» перед 7-м матчем с «Эдмонтоном».

Ранее стало известно, что российский вратарь пропустил тренировку «Пантерс» в воскресенье.

Главный тренер «Флориды» сказал, что игроку нужен перерыв, чтобы вернуться в привычный режим. Морис также заявил, что вратарь будет тренироваться с командой в понедельник.

Как сообщает журналист Том Гулитти, сегодня появился на льду во время утренней тренировки «Флориды» перед решающим матчем финальной серии Кубка Стэнли против « » (3-3).

Игра состоится 25 июня, начало – в 3:00 по московскому времени.