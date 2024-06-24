Ткачак о 5,06 пропущенных шайбах Бобровского в трех матчах с «Эдмонтоном»: «Это не его вина. Нужно лучше начинать, мы уступаем в счете и раскрываемся»

Мэттью Ткачак поддержал голкипера Сергея Бобровского.

« » проиграла три матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли против « ». Сейчас счет в серии 3-3.

В прошедших трех матчах российский вратарь «Пантерс» пропустил в среднем 5,06 шайбы и отразил 79,3% бросков.

«Конечно, это не его вина. Думаю, что это зависит от хоккеистов – нужно жестче играть в обороне, лучше начинать матч.

Мы уступали в счете в каждом из трех последних матчах. Это заставляет нас раскрываться, и из-за этого у соперника появляется больше моментов.

Поэтому мы должны лучше сыграть перед Бобровским. И мы сделаем это в седьмом матче. Конечно, это не его вина. Точно не его», – сказал форвард «Флориды» .