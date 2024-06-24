Ткачак о 5,06 пропущенных шайбах Бобровского в трех матчах с «Эдмонтоном»: «Это не его вина. Нужно лучше начинать, мы уступаем в счете и раскрываемся»
Мэттью Ткачак поддержал голкипера Сергея Бобровского.
«Флорида» проиграла три матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». Сейчас счет в серии 3-3.
В прошедших трех матчах российский вратарь «Пантерс» пропустил в среднем 5,06 шайбы и отразил 79,3% бросков.
«Конечно, это не его вина. Думаю, что это зависит от хоккеистов – нужно жестче играть в обороне, лучше начинать матч.
Мы уступали в счете в каждом из трех последних матчах. Это заставляет нас раскрываться, и из-за этого у соперника появляется больше моментов.
Поэтому мы должны лучше сыграть перед Бобровским. И мы сделаем это в седьмом матче. Конечно, это не его вина. Точно не его», – сказал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак.
У Флориды в целом спад пошёл.
Ткачак вообще очень слабо проводит плей-офф в отличии от прошлого да и в целом ранее вся команда играла целиков.
Здесь и вина тренера достаточно большая он абсолютно не понимает как встряхнуть свою команду, банально даже игроки несут чепуху "На 7 игру мы не будем отходить от своего плана" какого плана спрашивается? вы проиграли три игры подряд без особых шансов, дважды пропустили в меньшинстве командная игра очень слабая.
На 6 игру нужно было пробовать ставить бэкапа это могло встряхнуть команду + Бобр бы отдохнул, но тренер Флориды абсолютно не способен влиять на серию в финале тоже самое было и с Вегасом
Да и справедливости ради Скиннер в серии с Далласом в пару играх очень хорошо подтащил в нужный момент