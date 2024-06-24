Ткачак о 5,06 пропущенных шайбах Бобровского в трех матчах с «Эдмонтоном»: «Это не его вина. Нужно лучше начинать, мы уступаем в счете и раскрываемся»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак поддержал голкипера Сергея Бобровского.

«Флорида» проиграла три матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». Сейчас счет в серии 3-3.

В прошедших трех матчах российский вратарь «Пантерс» пропустил в среднем 5,06 шайбы и отразил 79,3% бросков.

«Конечно, это не его вина. Думаю, что это зависит от хоккеистов – нужно жестче играть в обороне, лучше начинать матч.

Мы уступали в счете в каждом из трех последних матчах. Это заставляет нас раскрываться, и из-за этого у соперника появляется больше моментов.

Поэтому мы должны лучше сыграть перед Бобровским. И мы сделаем это в седьмом матче. Конечно, это не его вина. Точно не его», – сказал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак.

12 комментариев
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Ответ Real_v_dushe
А почему 5,06? Бобровского же поменяли при 5-1 в первом матче, а 3 шайбы в двух последних зашли в пустые. Соответственно 4,0 там пропущенных в среднем, а не 5,06. Спортс как всегда в своём репертуаре.
Никакого репертуара. Считается в среднем за 60 минут. В 4 игре он провел на площадке 25 минут и получил 5 штук, в 5 игре примерно 59 минут и получил 4, в 6 игре 56 минут и 3 пропустил. Итого: 140 минут и 12 пропущенных. Чтобы узнать среднее на 60 минут: 60*12/140 и получим 5.14. Ну а если более точно посчитать время, то и получим искомые 5.06.
+11
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+11
Все говорят боб боб. А я хочу спросить где райнхарт? Где верхаге? Где кистевые от тарасенко??
+10
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+10
Давайте там,соберитесь уже!
+11
-2
+9
А почему 5,06? Бобровского же поменяли при 5-1 в первом матче, а 3 шайбы в двух последних зашли в пустые. Соответственно 4,0 там пропущенных в среднем, а не 5,06. Спортс как всегда в своём репертуаре.
+16
-11
+5
Ответ Ми Ша
Его заслуга что первые три матча были за Флоридой. По большому счёту Флорида-Эдмонтон это Бобровский-Макдэвид. Надеюсь седьмой матч будет игрой всех лидеров
Не соглашусь.
У Флориды в целом спад пошёл.
Ткачак вообще очень слабо проводит плей-офф в отличии от прошлого да и в целом ранее вся команда играла целиков.
Здесь и вина тренера достаточно большая он абсолютно не понимает как встряхнуть свою команду, банально даже игроки несут чепуху "На 7 игру мы не будем отходить от своего плана" какого плана спрашивается? вы проиграли три игры подряд без особых шансов, дважды пропустили в меньшинстве командная игра очень слабая.
На 6 игру нужно было пробовать ставить бэкапа это могло встряхнуть команду + Бобр бы отдохнул, но тренер Флориды абсолютно не способен влиять на серию в финале тоже самое было и с Вегасом
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Ответ Real_v_dushe
А почему 5,06? Бобровского же поменяли при 5-1 в первом матче, а 3 шайбы в двух последних зашли в пустые. Соответственно 4,0 там пропущенных в среднем, а не 5,06. Спортс как всегда в своём репертуаре.
Спортс причем тут? Это новость от espn, по ссылке те же числа, спортс тупо перепечатал их)
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Ответ Real_v_dushe
Вообще нормально требовать от вратаря лучшей игры, когда против тебя играет привозун Скиннер. Нонсенс, конечно, ему проигрывать личные дуэли, что Эттинджер проиграл, что теперь вот Бобровский.
Даллас играл от соперника, а на Эдмонтон нужно поддавливать и тогда можно их обыгрывать, а так против них тяжело играть.
Да и справедливости ради Скиннер в серии с Далласом в пару играх очень хорошо подтащил в нужный момент
+2
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Его заслуга что первые три матча были за Флоридой. По большому счёту Флорида-Эдмонтон это Бобровский-Макдэвид. Надеюсь седьмой матч будет игрой всех лидеров
+4
-3
+1
Ответ Real_v_dushe
А почему 5,06? Бобровского же поменяли при 5-1 в первом матче, а 3 шайбы в двух последних зашли в пустые. Соответственно 4,0 там пропущенных в среднем, а не 5,06. Спортс как всегда в своём репертуаре.
Согласно заголовку получается 1,69 шайбы за матч.
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