«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)
«Сочи» ищет варианты для обмена Троя Джозефса.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, «южане» подписали контракт с 31-летним канадским форвардом в июне.
В текущем сезоне на счету Джозефса 2 результативные передачи в 10 играх.
Канадец начинал прошлый сезон в «Ладе». На его счету 11 (3+8) очков в 29 матчах. После обмена в «Металлург» Джозефс набрал 13 (6+7) очков в 23 играх. Также он отметился голом в 4 играх Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости