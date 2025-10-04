«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)

«Сочи» ищет варианты для обмена Троя Джозефса.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, «южане» подписали контракт с 31-летним канадским форвардом в июне.

В текущем сезоне на счету Джозефса 2 результативные передачи в 10 играх.

Канадец начинал прошлый сезон в «Ладе». На его счету 11 (3+8) очков в 29 матчах. После обмена в «Металлург» Джозефс набрал 13 (6+7) очков в 23 играх. Также он отметился голом в 4 играх Кубка Гагарина.