  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)
1

«Сочи» может обменять Джозефса. Форварда подписали на год в июне, у него 0+2 в 10 матчах («СЭ»)

«Сочи» ищет варианты для обмена Троя Джозефса.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, «южане» подписали контракт с 31-летним канадским форвардом в июне. 

В текущем сезоне на счету Джозефса 2 результативные передачи в 10 играх. 

Канадец начинал прошлый сезон в «Ладе». На его счету 11 (3+8) очков в 29 матчах. После обмена в «Металлург» Джозефс набрал 13 (6+7) очков в 23 играх. Также он отметился голом в 4 играх Кубка Гагарина. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСочи
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoТрой Джозефс
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)
102вчера, 21:29
Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Медосмотр пройден. Жду последних звонков, чтобы решить шероховатости»
131 октября, 12:55
Шевченко о Кузнецове в «Металлурге»: «Это не будет шоком для Разина, все согласовано. Зарплата у Евгения будет умеренная, история не про деньги»
91 октября, 07:22
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» противостоит «Нью-Джерси», «Монреаль» примет «Оттаву», «Тампа» встретится с «Флоридой»
1643 секунды назадLive
Гру о 4:5 с «Шанхаем»: «Худший матч «Трактора» при мне. В начале мы делали много хорошего, но потом будто разучились отдавать передачи»
39 минут назад
«Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»
1559 минут назадФото
Форвард «Шанхая» Вагнер набрал 2+1 против «Трактора» в дебютном матче в КХЛ. У него 9+9 за 62 игры в прошлом сезоне АХЛ
9сегодня, 17:03
«Шанхай» выиграл 4 из 5 последних матчей, команда Галлана – 3-я на Западе. У «Трактора» 3 поражения подряд и 5-е место на Востоке
6сегодня, 16:33
КХЛ. «Шанхай» обыграл «Трактор», «Автомобилист» победил «Нефтехимик»
67сегодня, 16:26
Плющев о 8-м месте ЦСКА на Западе: «Удивило. Никитин худо-бедно выиграл Кубок, его стиль не подходит клубу, он редко перестраивается в новый. Сложно говорить, что будет прорыв»
20сегодня, 15:51
Порядин о противостоянии с Голдобиным: «Не могу сказать, что принципиально. Важно было обыграть СКА»
3сегодня, 15:10
Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»
8сегодня, 14:43
«Миннесота» продлила контракт с Густавссоном на 5 лет и 6,8 млн за сезон
12сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев о Кузнецове в «Металлурге»: «Против одного из лучших хоккеистов мира приятно играть. Для КХЛ большой плюс, что он вернулся»
3 минуты назад
Галлан о 5:4 с «Трактором»: «Шанхай» лучше воспользовался ошибками соперника. Всех вратарей разбираем одинаково, как и Дриджера – надо чаще бросать, стараться закрывать голкиперу обзор»
14 минут назад
«Питтсбург» выставит Грейвса на драфт отказов. У 30-летнего защитника осталось 4 года контракта с кэпхитом 4,5 млн долларов
225 минут назад
«Питтсбург» отправил Мурашова в АХЛ. У 21-летнего вратаря 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
4сегодня, 16:58
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1сегодня, 16:45
Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ
4сегодня, 16:17
Заврагин о СКА: «Сумасшедшие условия! Все для хоккеистов, очень комфортно. Всегда шведский стол, готовая форма, клюшки – все на высшем уровне»
3сегодня, 16:02
Контракт Густавссона с «Миннесотой» на 34 млн за 5 лет включает запрет на обмен в первые 2 сезона (The Fourth Period)
сегодня, 15:23
Исхаков о Кузнецове в «Металлурге»: «Несмотря на проблемы вне хоккея, он один из лучших центров в России. Это серьезное пополнение для нас»
сегодня, 14:56
Гришин о 2:5 с «Автомобилистом»: «Есть выражение: «умный учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих». «Нефтехимик» пока точно не мудрый»
сегодня, 14:30